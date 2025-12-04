Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в Тегеран

    04 декабря, 2025
    16:53
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригласил ливанского коллегу Юсефа Раджи посетить Тегеран в ближайшем будущем для обсуждения двусторонних отношений и региональных тем.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, Аббас Арагчи в своем послании ливанскому коллеге подтвердил непоколебимую поддержку Тегераном суверенитета Ливана.

    "Арагчи пригласил своего ливанского коллегу посетить Иран для консультаций по укреплению двусторонних отношений и обсуждения региональной и международной ситуации. Он выразил уверенность в том, что народ и правительство Ливана успешно преодолеют нынешние угрозы и вызовы",- говорится в заявлении.

