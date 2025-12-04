Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в Тегеран
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 16:53
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригласил ливанского коллегу Юсефа Раджи посетить Тегеран в ближайшем будущем для обсуждения двусторонних отношений и региональных тем.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, Аббас Арагчи в своем послании ливанскому коллеге подтвердил непоколебимую поддержку Тегераном суверенитета Ливана.
"Арагчи пригласил своего ливанского коллегу посетить Иран для консультаций по укреплению двусторонних отношений и обсуждения региональной и международной ситуации. Он выразил уверенность в том, что народ и правительство Ливана успешно преодолеют нынешние угрозы и вызовы",- говорится в заявлении.
Последние новости
17:06
Фото
Азербайджанские вина представлены в КитаеБизнес
17:06
К тушению пожаров в Лачыне и Кяльбаджаре привлекли два вертолетаПроисшествия
17:03
Великобритания расширила на 12 позиций санкционный список в отношении РоссииДругие страны
16:54
Азербайджан и Нидерланды обсудили региональные вопросы и взаимное сотрудничествоВнешняя политика
16:53
Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в ТегеранВ регионе
16:46
Синоптики предупредили о ливнях в БакуЭкология
16:43
Главы МИД Турции и Армении провели встречу на ногах в ВенеВ регионе
16:43
Мирзоян: Саммит в Вашингтоне открыл реальное окно возможностей для Южного КавказаВнешняя политика
16:41