İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Abbas Əraqçi livanlı həmkarını Tehrana dəvət edib

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 17:08
    Abbas Əraqçi livanlı həmkarını Tehrana dəvət edib

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi livanlı həmkarı Yusef Racini yaxın gələcəkdə Tehrana ikitərəfli münasibətlər və regional məsələləri müzakirə etmək üçün səfər etməyə dəvət edib.

    "Report" İran KİV-inə istinadən xəbər verir ki, nazir livanlı həmkarına ünvanladığı məktubda Tehranın Livanın suverenliyinə sarsılmaz dəstəyini təsdiqləyib.

    "Əraqçi Livanlı həmkarını ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi, həmçinin regional və beynəlxalq vəziyyətlə bağlı məsləhətləşmələrin aparması üçün İrana dəvət edib. O, Livan xalqı və hökumətinin mövcud təhlükə və çağırışların öhdəsindən uğurla gələcəyinə inandığını ifadə edib",- bəyanatda bildirilir.

    Livan İran Abbas Əraqçi
    Глава МИД Ирана пригласил ливанского коллегу с визитом в Тегеран

    Son xəbərlər

    17:53

    AMADA Azərbaycan atletlərinə maarifləndirici seminar keçirib

    Fərdi
    17:46

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı: "Benfika" tarixinin ən yaxşı heyətini yığıb"

    Futbol
    17:43

    Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:40

    "Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletlərinin əksəriyyəti satılıb

    Futbol
    17:31

    Nazir: Ermənistan Konstitusiyasından ərazi iddialarının çıxarılması sülhün təmininə imkan yaradacaq

    Xarici siyasət
    17:25

    Azərbaycan və Niderland regional məsələləri və əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:22

    Hakan Fidan: ATƏT-in Minsk prosesinin bağlanması qərarı tarixi hadisədir

    Region
    17:12

    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun iki matçı keçirilib

    Futbol
    17:11

    Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını 12 mövqe genişləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti