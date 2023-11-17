Страны Среднего коридора подпишут "рамочное соглашение"

В соответствии с протоколом, подписанным странами Среднего коридора в марте этого года в Баку, подготовлено "рамочное соглашение".

В соответствии с протоколом, подписанным странами Среднего коридора в марте этого года в Баку, подготовлено "рамочное соглашение".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ширинов на международной конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана" в Баку.

Ширинов отметил, что "рамочное соглашение" будет направлено всем странам-участницам проекта для подписания.

По его словам, в связи с этим в Баку 20 ноября пройдет конференция.

"Одной из важных задач, стоящих перед таможенными органами Азербайджана, является повышение транзитного потенциала страны и превращение ее в транзитный хаб региона. Азербайджан, как участник основных международных конвенций, ускорил процесс присоединения к конвенциям о процедуре транзита, упрощении формальностей в торговле товарами. Одним из важнейших шагов по наращиванию транзитного потенциала стало подписание соглашения о создании упрощенного таможенного коридора между странами-членами Организации тюркских государств", - отметил он.

Напомним, что 15 марта текущего года состоялась многосторонняя встреча по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры с использованием принципа “единого окна” по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.