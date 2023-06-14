Состоялось открытие Алятского экопарка

Сегодня на территории Бакинского международного морского торгового порта состоялось открытие Алятского экопарка.

Сегодня на территории Бакинского международного морского торгового порта состоялось открытие Алятского экопарка.

Как сообщает Report, в церемонии принял участие глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов.

Во время встречи с жителями он отметил, что Алятский экопарк станет не только местом отдыха и развлечений, но и примером эффективного использования солнечной энергии.

"Одна из особенностей нового экопарка - это солнечные фонари. Это не только снижает энергопотребление и вредные выбросы, но и создает уникальную атмосферу в парке", - сказал он.

Глава исполнительной власти отметил, что в новом экопарке построены баскетбольная и футбольная площадки: "Эти игровые площадки будут доступны как детям, так и взрослым, поощряя здоровый образ жизни".