Сегодня на территории Бакинского международного морского торгового порта состоялось открытие Алятского экопарка.
Как сообщает Report, в церемонии принял участие глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов.
Во время встречи с жителями он отметил, что Алятский экопарк станет не только местом отдыха и развлечений, но и примером эффективного использования солнечной энергии.
"Одна из особенностей нового экопарка - это солнечные фонари. Это не только снижает энергопотребление и вредные выбросы, но и создает уникальную атмосферу в парке", - сказал он.
Глава исполнительной власти отметил, что в новом экопарке построены баскетбольная и футбольная площадки: "Эти игровые площадки будут доступны как детям, так и взрослым, поощряя здоровый образ жизни".