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Состоялось открытие Алятского экопарка

Состоялось открытие Алятского экопарка Сегодня на территории Бакинского международного морского торгового порта состоялось открытие Алятского экопарка.
Инфраструктура
14 июня 2023 г. 16:30
Состоялось открытие Алятского экопарка

Сегодня на территории Бакинского международного морского торгового порта состоялось открытие Алятского экопарка.

Как сообщает Report, в церемонии принял участие глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов.

Во время встречи с жителями он отметил, что Алятский экопарк станет не только местом отдыха и развлечений, но и примером эффективного использования солнечной энергии.

"Одна из особенностей нового экопарка - это солнечные фонари. Это не только снижает энергопотребление и вредные выбросы, но и создает уникальную атмосферу в парке", - сказал он.

Глава исполнительной власти отметил, что в новом экопарке построены баскетбольная и футбольная площадки: "Эти игровые площадки будут доступны как детям, так и взрослым, поощряя здоровый образ жизни".

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlət Ekoparkının açılışı olub

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