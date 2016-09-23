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    Silk Way West Airlines открыла прямое авиасообщение с Чикаго

    Регулярные трансатлантические рейсы по этому маршруту будут выполняться дважды в неделю

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Silk Way West Airlines открыла прямое грузовое авиасообщение между городом Баку и крупнейшим транспортным узлом в США – городом Чикаго (штат Иллинойс).

    Об этом сообщили Report в компании.

    По информации, первый рейс из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Международный аэропорт О’Хара состоялся 18 сентября.

    Начиная с октября текущего года, регулярные трансатлантические рейсы Silk Way West Airlines по этому маршруту будут выполняться с частотой два раза в неделю на одном из самых современных грузовых самолетов Boeing 747-8F Freighter.

    Авиакомпания еще больше увеличит свое присутствие на рынке грузовых перевозок в Соединенных Штатах Америки.

    Отметим, что 6 апреля 2016 года между правительствами Азербайджана и США было подписано Соглашение о воздушном транспорте OpenSkies, которое позволило либерализировать рынок воздушных перевозок между двумя странами.

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