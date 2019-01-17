Сильный ветер снес павильон автобусной остановки в Баку

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Сильный ветер в Баку снес павильон автобусной остановки на пересечении улицы Абдуррагима бека Хагвердиева с проспектом Гусейна Джавида".

Как сообщает Report, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

"Технический персонал БТА привлечен к месту происшествия. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий", - сказал Агаев.

По его словам, в результате инцидента нанесен ущерб платежному терминалу Bakı Kart.