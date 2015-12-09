​Сильный дождь привел к заторам на дорогах

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах города Баку наблюдаются большая плотность движения транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, в эти минуты на проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), проспекте Нобеля (в направлении центра), проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога/в качестве альтернативы главная дорога), улице Самеда Вургуна, шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), и отмечается плотность движения транспортных средств.

Кроме того, относительная плотность движения автомобилей наблюдается на улице Аббасгулу ага Бакыханова, улице Юсифа Сафарова (относительная плотность), улице Рашид Бехбудова, Тбилисском проспекте (в направлении центра/альтернативная дорога - ул. Гасанбека Зардаби) и улице Узеира Гаджибекова (альтернативная дорога - ул.28 мая).

Предполагается, что причиной заторов на дорогах стал сильный дождь.