Шанхай перестанет принимать все международные рейсы с 17 марта

Все международные рейсы в Шанхай с 17 марта будут перенаправлены в аэропорты других китайских городов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе.

Все международные рейсы в Шанхай с 17 марта будут перенаправлены в аэропорты других китайских городов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в пятницу специализирующийся на новостях о гражданской авиации интернет-портал CARNOC.

Вопросы перенаправления рейсов в тот или иной аэропорт будут урегулированы индивидуально с каждой отдельной авиакомпанией, пишет ресурс. Такой режим работы, по его данным, продлится шесть недель. Официального подтверждения данной информации со стороны Главного управления гражданской авиации КНР пока нет.

Последние несколько недель в Шанхае среди местного населения наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. В отдельных жилых комплексах введен режим локдауна, проводится локальное тестирование населения на коронавирус. В общественных местах власти усилили меры эпидемиологического контроля. Большинство случаев заражения остаются завозными. С января по февраль в мегаполисе было выявлено свыше 1,2 тыс. инфицированных, прибывших из-за рубежа.