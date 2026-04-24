Состав с российской пшеницей для Армении отправился со станции "Баладжары" - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан отправлена очередная партия российской пшеницы.

Как сообщает Report, состав из пяти вагонов отправился со станции "Баладжары" в пригороде Баку.

Общий вес груза составляет 350 тонн. Далее поезд проследует через станцию "Бёюк-Кясик" в Грузию, откуда направится в Армению.

Ранее в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 24 тыс. тонн российской пшеницы, более 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

Последняя отправка российской пшеницы в Армению транзитом через Азербайджан состоялась 1 апреля, тогда было отправлено 349 тонн груза.

Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена пшеница.

Как сообщает Report, 5 вагонов с пшеницей будут отправлены со станции "Баладжары" в пригороде Баку.

Далее состав проследует через станцию "Бёюк-Кясик" в Грузию, откуда направится в Армению.