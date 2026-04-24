    Состав с российской пшеницей для Армении отправился со станции "Баладжары" - ОБНОВЛЕНО

    Состав с российской пшеницей для Армении отправился со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан отправлена очередная партия российской пшеницы.

    Как сообщает Report, состав из пяти вагонов отправился со станции "Баладжары" в пригороде Баку.

    Общий вес груза составляет 350 тонн. Далее поезд проследует через станцию "Бёюк-Кясик" в Грузию, откуда направится в Армению.

    Ранее в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 24 тыс. тонн российской пшеницы, более 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

    Последняя отправка российской пшеницы в Армению транзитом через Азербайджан состоялась 1 апреля, тогда было отправлено 349 тонн груза.

    Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена пшеница.

    Как сообщает Report, 5 вагонов с пшеницей будут отправлены со станции "Баладжары" в пригороде Баку.

    Далее состав проследует через станцию "Бёюк-Кясик" в Грузию, откуда направится в Армению.

    Транзит грузов через Азербайджан Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Станция Бёюк-Кясик Российская пшеница
    Ermənistana Rusiya buğdası daşıyan yük qatarı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİB
    Freight train carrying Russian wheat to Armenia departs from Bilajari - UPDATED

