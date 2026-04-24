    • 24 aprel, 2026
    Ermənistana Rusiya buğdası daşıyan yük qatarı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİB

    Bu gün Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya buğdası daşıyan 5 vaqondan ibarət yük qatarı "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, taxılın ümumi çəkisi 350 tondur.

    Daha sonra qatar Böyük Kəsik Dəmiryol Stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək.

    İndiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 24 min tondan çox taxıl, 1 600 tondan çox gübrə və 68 ton qarabaşaq göndərilib.

    Qeyd edək ki, sonuncu dəfə aprelin 1-də Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana 349 ton Rusiya buğdası göndərilib.

    Bu gün Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu ölkəyə 5 vaqon buğda tədarük olunacaq.

    Qatar "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşəcək. Daha sonra qatar Böyük Kəsik Dəmiryol Stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək.

    Состав с российской пшеницей для Армении отправился со станции "Баладжары" - ОБНОВЛЕНО
    Freight train carrying Russian wheat to Armenia departs from Bilajari - UPDATED

