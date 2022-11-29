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Саудовская Аравия построит новый аэропорт в Эр-Рияде

Саудовская Аравия построит новый аэропорт в Эр-Рияде Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о начале строительства в Эр-Рияде нового международного аэропорта имени короля Салмана.
Инфраструктура
29 ноября 2022 г. 16:30
Саудовская Аравия построит новый аэропорт в Эр-Рияде

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о начале строительства в Эр-Рияде нового международного аэропорта имени короля Салмана.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал "Ахбар ас-Саудия".

Сообщается, что новый "аэропорт, строительство которого анонсировал саудовский наследный принц, станет одним из крупнейших воздушных гаваней в мире и будет занимать площадь около 57 квадратных километров". На его территории будут находиться шесть взлетно-посадочных полос, а также жилые и развлекательные объекты, выполненные в соответствии с лучшими инновационными стандартами, дизайн которых будет отражать саудовскую культуру.

Ожидается, что к 2030 году аэропорт будет принимать до 120 млн пассажиров, а к 2050 году - до 185 млн пассажиров и до 3,5 млн тонн грузов. Как прогнозируют в королевстве, новый аэропорт поможет реализации планов королевства по включению Эр-Рияда в десятку крупнейших городов мира с населением, которое может достичь от 15 до 20 млн человек к 2030 году.

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Версия на азербайджанском языке Ər-Riyadda yeni hava limanı tikiləcək
Версия на английском языке Saudi Arabia announces plans for six-runway hub airport in Riyadh

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