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Казахстан и Сингапур ускорят оформление грузов по Среднему коридору

Казахстан и Сингапур ускорят оформление грузов по Среднему коридору АО «KTZ Express» (дочернее предприятие компании «Казахстан темир жолы») и сингапурская Global DTC Pte Ltd договорились о сотрудничестве по вопросам цифрового таможенного оформления грузов, следующих транзитом из Китая в Евросоюз по Среднему коридору.
Инфраструктура
23 мая 2024 г. 16:45
Казахстан и Сингапур ускорят оформление грузов по Среднему коридору

АО KTZ Express (дочернее предприятие компании "Казахстан темир жолы") и сингапурская Global DTC Pte Ltd договорились о сотрудничестве по вопросам цифрового таможенного оформления грузов, следующих транзитом из Китая в Евросоюз по Среднему коридору.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Global DTC.

Декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC подписана сегодня в ходе казахско-сингапурского бизнес-форума с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"KTZ Express и Global DTC Pte Ltd 23 мая совместно запустили инициативу “Цифровой коридор”. Это сотрудничество, направленное на развитие мультимодальных перевозок между Азией и Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут, знаменует собой начало единой цифровой экосистемы в Казахстане”, - говорится в сообщении.

По данным компании, проект включает в себя осуществление таможенного оформления для электронного транзита грузов, следующих железнодорожным транспортом из Китая в страны Европы с использованием платформы "Tez Custom".

Проект предусматривает обеспечение бесперебойной и эффективной работы данной цифровой платформы в соответствии с казахстанским законодательством.

"Это соглашение, подписанное сегодня в Сингапуре, представляет собой важный шаг вперед в нашей миссии по цифровизации и оптимизации логистики через международные границы", - говорится в сообщении компании.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Sinqapur Orta Dəhliz boyu yüklərin rəsmiləşdirilməsini sürətləndirəcək
Версия на английском языке Kazakhstan, Singapore to speed up cargo clearance along Middle Corridor

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