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Порт Актау предлагает внедрить спецтарифы на перевалку контейнерных грузов по Среднему коридору

Порт Актау предлагает внедрить спецтарифы на перевалку контейнерных грузов по Среднему коридору Актауский морской торговый порт предлагает установить специальные тарифы на 2024 год на перевалку грузов в контейнерах по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа.
Инфраструктура
23 мая 2024 г. 10:43
Порт Актау предлагает внедрить спецтарифы на перевалку контейнерных грузов по Среднему коридору

Актауский морской торговый порт предлагает установить специальные тарифы на 2024 год на перевалку грузов в контейнерах по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

В ведомстве отмечают, что в целях развития трансказахстанских коридоров, нацкомпания "Казахстан темир жолы" ежегодно рассматривает и принимает конкурентоспособные тарифные условия в транзитном сообщении с учетом конъюнктуры рынка, в том числе на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

По информации Минтранса, предлагаемые портом Актау тарифы предусматривают перевозку 20-футовых контейнеров за 60 долларов США/1 контейнер (без учета НДС), 40-футовых контейнеров - 80 долларов США/1 контейнер (без учета НДС).

"Такие тарифы предлагаются при условии предоставления аналогичных ставок на перевалку по вышеуказанному маршруту со стороны порта Баку (Алят), а также скидок на перевозку со стороны ж/д операторов по территории Казахстана, Азербайджанских железных дорог, Грузинских железных дорог и Турции", - сообщили в Минтрансе.

Наряду с этим, порт Курык готов рассмотреть возможность предоставления льготных условий для грузоотправителей/грузоперевозчиков при наличии гарантированного объема груза.

"Кроме того, в целях развития логистики международных перевозок через морские порты Актау и Курык в 2024 году планируется создание объединенной транспортно-логистической компании по маршруту ТМТМ с привлечением турецких и китайских партнеров", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне правительством Казахстана был утвержден Комплексный план развития морской инфраструктуры страны на 2024-2028 годы, который предусматривает увеличение пропускной способности портов Актау и Курык к 2029 году с нынешних 21 млн тонн в год до 32 млн тонн в год, в том числе контейнерных мощностей - до 200 тыс. TEU в год.

"Реализация плана позволит в ближайшие 5 лет создать на базе морских портов Актау и Курык развитый транспортно-логистический кластер", - считают в Министерстве транспорта.

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Версия на английском языке Aktau port proposes to introduce special tariffs for transshipment of container cargo along Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Aktau limanı Orta Dəhliz üzrə konteyner yüklərinin daşınması üçün xüsusi tariflər təklif edir

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