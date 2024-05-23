Порт Актау предлагает внедрить спецтарифы на перевалку контейнерных грузов по Среднему коридору

Актауский морской торговый порт предлагает установить специальные тарифы на 2024 год на перевалку грузов в контейнерах по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа.

Актауский морской торговый порт предлагает установить специальные тарифы на 2024 год на перевалку грузов в контейнерах по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

В ведомстве отмечают, что в целях развития трансказахстанских коридоров, нацкомпания "Казахстан темир жолы" ежегодно рассматривает и принимает конкурентоспособные тарифные условия в транзитном сообщении с учетом конъюнктуры рынка, в том числе на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

По информации Минтранса, предлагаемые портом Актау тарифы предусматривают перевозку 20-футовых контейнеров за 60 долларов США/1 контейнер (без учета НДС), 40-футовых контейнеров - 80 долларов США/1 контейнер (без учета НДС).

"Такие тарифы предлагаются при условии предоставления аналогичных ставок на перевалку по вышеуказанному маршруту со стороны порта Баку (Алят), а также скидок на перевозку со стороны ж/д операторов по территории Казахстана, Азербайджанских железных дорог, Грузинских железных дорог и Турции", - сообщили в Минтрансе.

Наряду с этим, порт Курык готов рассмотреть возможность предоставления льготных условий для грузоотправителей/грузоперевозчиков при наличии гарантированного объема груза.

"Кроме того, в целях развития логистики международных перевозок через морские порты Актау и Курык в 2024 году планируется создание объединенной транспортно-логистической компании по маршруту ТМТМ с привлечением турецких и китайских партнеров", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне правительством Казахстана был утвержден Комплексный план развития морской инфраструктуры страны на 2024-2028 годы, который предусматривает увеличение пропускной способности портов Актау и Курык к 2029 году с нынешних 21 млн тонн в год до 32 млн тонн в год, в том числе контейнерных мощностей - до 200 тыс. TEU в год.

"Реализация плана позволит в ближайшие 5 лет создать на базе морских портов Актау и Курык развитый транспортно-логистический кластер", - считают в Министерстве транспорта.