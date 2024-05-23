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AZAL предлагает авиабилеты в Бухарест и Софию от 99 евро

AZAL предлагает авиабилеты в Бухарест и Софию от 99 евро Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает специальные цены на авиабилеты в Бухарест и Софию.
Инфраструктура
23 мая 2024 г. 09:55
AZAL предлагает авиабилеты в Бухарест и Софию от 99 евро

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает специальные цены на авиабилеты в Бухарест и Софию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, авиабилеты на рейсы между Баку и Бухарестом, Баку и Софией можно приобрести от 99 евро. Стоимость авиабилетов на рейсы, выполняемые авиакомпанией по этим направлениям туда и обратно, начинается от 169 евро.

Специальные цены предоставляются на авиабилеты, приобретенные с 23 мая по 5 июня, и распространяются на перелеты с 3 июня по 25 октября текущего года за исключением пиковых периодов. В рамках предложения предусмотрена возможность перевозки ручной клади весом до 10 кг.

Отметим, что с 3 июня AZAL начнет полеты в столицу Румынии Бухарест два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Начиная с 7 июня рейсы в столицу Болгарии Софию также будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Авиабилеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение AZAL.

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Версия на английском языке AZAL offers flights to Bucharest and Sofia starting from €99
Версия на азербайджанском языке AZAL Buxarestə və Sofiyaya 99 avrodan aviabiletlər təklif edir

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