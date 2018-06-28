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    Самолеты сирийских авиакомпаний с июня летают в Россию через Азербайджан

    Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/  Самолеты сирийских авиакомпаний с июня летают в Россию через воздушное пространство Азербайджана. 

    Как передает Report, об этом сообщает Первый канал со ссылкой на агентство Reuters.

    Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний Syrian Air и Cham Wings из-за признания Сирией независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Данную информацию подтвердил гендиректор ООО "Сакаэронавигация" Гоча Мезвришвили.

    В связи с этим полеты с этого месяца осуществляются через Азербайджан, что увеличивает длительность полета примерно на полчаса.

    Ранее 29 мая в ответ на действие Дамаска официальный Тбилиси заявил о разрыве дипломатические отношений с Сирией.

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