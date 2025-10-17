Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 23:22
    Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

    Самолет Boeing 737 авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявший Варшава–Ташкент, вынужденно сел в Баку.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

    Согласно информации, 17 октября командир воздушного судна Boeing 737, выполнявшего рейс Варшава–Ташкент авиакомпании LOT Polish Airlines, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной послужило ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

    Посадка воздушного судна была успешно выполнена в 22:25 по местному времени.

    Пассажиру незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь медицинской службой.

    "Международный аэропорт Гейдар Алиев всегда действует в полном соответствии с международными стандартами воздушных перевозок, рассматривая оперативное реагирование, безопасность и человеческий фактор как основные приоритеты своей деятельности", - указали в пресс-службе воздушной гавани.

    вынужденная посадка Международный аэропорт Гейдар Алиев
    Daşkəndə uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    Последние новости

    00:06
    Видео

    Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме

    Другие страны
    00:05

    Минуло пять лет со дня освобождения Худаферинского моста

    Карабах
    00:00

    Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана

    Внутренняя политика
    23:53

    Постпред при ООН: В постконфликтный период жертвами мин стали 409 граждан Азербайджана

    Внешняя политика
    23:35
    Фото

    Мехрибан Алиева встретилась с президентом губернаторства государства-города Ватикан

    Внешняя политика
    23:33

    Генсек ТюркПА встретился с министром иностранных дел Казахстана

    Внешняя политика
    23:29
    Фото

    Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Ватикана

    Внешняя политика
    23:22

    Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    23:16

    Трамп подтвердил атаку на подводную лодку с наркотиками в Карибском море

    Другие страны
    Лента новостей