İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Daşkəndə uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2025
    • 23:21
    Daşkəndə uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    17 oktyabr tarixində "LOT Polish Airlines" aviaşirkətinə məxsus, Varşava–Daşkənd marşrutu üzrə hərəkət edən "Boeing 737" tipli hava gəmisinin kapitanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna məcburi eniş üçün sorğu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, buna səbəb təyyarədə olan sərnişinlərdən birinin səhhətində yaranmış problem olub.

    Hava gəmisinin enişi yerli vaxtla saat 22:25-də təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilib.

    Sərnişinə tibbi heyət tərəfindən dərhal zəruri ilkin tibbi yardım göstərilib.

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu hər zaman beynəlxalq hava nəqliyyatı standartlarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərərək, fövqəladə hallarda operativ reaksiya, təhlükəsizlik və insan amilini əsas prioritet kimi qiymətləndirir.

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu məcburi eniş Daşkənd
    Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

    Son xəbərlər

    00:05

    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    00:00

    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür

    Daxili siyasət
    23:49

    TÜRKSOY Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    23:42

    Şahzadə Endryu Epşteynlə əlaqələri səbəbindən York hersoqu titulundan istifadə etməyəcək

    Digər ölkələr
    23:35

    Tramp Karib dənizində narkotik yüklü sualtı qayığa hücumu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    23:32
    Foto

    Mehriban Əliyevanın Vatikan şəhər-dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    23:30

    Ermənistan İstintaq Komitəsi II Qareginin adı çəkilən səs yazısı əsasında cinayət işi açıb

    Region
    23:25
    Foto

    Mehriban Əliyeva Vatikanın dövlət katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:21

    Daşkəndə uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti