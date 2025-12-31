Britaniya mərkəzi 2041-ci ilədək Azərbaycanda adambaşına düşən ÜDM üzrə artım proqnozunu açıqlayıb
- 31 dekabr, 2025
- 16:57
Britaniyanın İqtisadi və Biznes Araşdırmaları Mərkəzi (CEBR) 2025-ci ildə Azərbaycanda əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM-in 7 365 ABŞ dolları təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.
"Report" CEBR-ə istinadən xəbər verir ki, 2026-cı ildə bu göstərici 7 724 ABŞ dollarına çatacaq.
2030-cu ildə ÜDM göstəricisinin 9 120 min ABŞ dollarına, 2035-ci ildə 10 732 ABŞ dollarına, 2040-cı ildə isə 12 634 ABŞ dollarına çatacağı proqnozlaşdırılır.
İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozuna əsasən, 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi daxili məhsul 9 140 ABŞ dolları təşkil edəcək.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 11 356,4 manat təşkil edib ki, bu da təxminən 6 680 ABŞ dollarına bərabərdir.