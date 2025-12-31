Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Британский центр огласил ожидания по росту ВВП на душу населения в Азербайджане до 2041 года

    Финансы
    • 31 декабря, 2025
    • 16:13
    Британский центр огласил ожидания по росту ВВП на душу населения в Азербайджане до 2041 года

    Согласно ожиданиям Британского центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), в 2025 году ВВП Азербайджана на душу населения составит 7 365 долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на CEBR, в 2026 году данный показатель достигнет 7 724 долларов.

    Прогнозируется, что в 2030 году он вырастет до 9,12 тысячи долларов, в 2035 году - до 10 732 долларов, а в 2040 году достигнет 12 634 долларов.

    Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана, валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане прогнозируется в размере 9 140 долларов в 2029 году.

    Напомним, что, по данным Государственного комитета по статистике, в январе-ноябре 2025 года ВВП на душу населения в стране составил 11 356,4 маната, что эквивалентно примерно 6 680 доллару США.

    Азербайджан Британский центр экономических и бизнес-исследований Cebr ВВП на душу населения прогноз
    Britaniya mərkəzi 2041-ci ilədək Azərbaycanda adambaşına düşən ÜDM üzrə artım proqnozunu açıqlayıb
    UK center expects rise in Azerbaijan's GDP per capita by 2041

    Последние новости

    17:25
    Фото

    В Гёйчае произошло серьезное ДТП, пятеро получили травмы

    Происшествия
    17:17

    АБР обозначил ключевые условия развития финтеха в Азербайджане

    Финансы
    17:02

    В Болгарии евро и лев будут обращаться параллельно до конца января

    Другие страны
    16:58

    В 2025 году состояние самых богатых людей мира выросло на $2,2 трлн

    Это интересно
    16:42
    Видео

    Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:32

    ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн

    Финансы
    16:20

    Хорватия в рамках инициативы PURL предоставит Украине 15 млн евро

    Другие страны
    16:13

    Британский центр огласил ожидания по росту ВВП на душу населения в Азербайджане до 2041 года

    Финансы
    16:12

    Во Франции намерены запретить соцсети лицам младше 15 лет

    Другие страны
    Лента новостей