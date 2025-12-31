İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 15:49
    FIFA futbolçular üçün yeni beynəlxalq mükafat təsis edib

    FIFA Dubay İdman Şurası ilə birlikdə ilin ən yaxşı futbolçuları üçün yeni mükafat təsis edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İlk mükafatlandırma mərasimi 2026-cı ildə keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, FIFA 1991-ci ildən bəri ən yaxşı futbolçunu mükafatlandırır. Təşkilat qalibi 2009-cu ilə qədər müstəqil olaraq seçib. 2010-cu ildən 2015-ci ilə qədər mükafat "France Football" jurnalı ilə birgə təqdim edilib və "FIFA Qızıl Top" kimi tanınıb.

    2016-cı ildən bəri iki mükafat təqdim edilib - biri jurnal, digəri isə FIFA tərəfindən.

    Qeyd edək ki, son olaraq ilin ən yaxşı futbolçusu Fransanın PSJ klubunun üzvü Usman Dembele seçilib.

