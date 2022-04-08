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Салех Мамедов ознакомился со строительством автодороги Физули-Шуша

Салех Мамедов ознакомился со строительством автодороги Физули-Шуша Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов ознакомился со строительством автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Инфраструктура
8 апреля 2022 г. 16:18
Салех Мамедов ознакомился со строительством автодороги Физули-Шуша

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов ознакомился со строительством автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Report сообщает об этом со ссылкой на структуру.

По информации, он ознакомился с ходом строительства туннелей и автомобильных мостов, возводимых в рамках проекта, дал рекомендации и поручения по своевременному и качественному завершению работ.

Автодорога I технической категории Ахмедбейли-Физули-Шуша имеет протяженность 81,6 кв.м.

Строительство дороги планируется завершить в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSaleh Məmmədov Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisi ilə tanış olub

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