С 23 февраля запускается автобусный рейс Сумгайыт-Лачын

С 23 февраля будет запущен регулярный автобусный маршрут Сумгайыт-Лачын.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, автобусы будут выезжать из Сумгайытского автовокзала в Лачын ежедневно в 07:00, а в обратном направлении - в 17:30. Стоимость билета на данный рейс составит 16,60 маната.

В качестве промежуточных остановок на маршруте определены города Ходжалы, Ханкенди и Шуша. Стоимость проезда по маршруту Сумгайыт-Ходжалы составит 14,30 маната, Сумгайыт-Ханкенди - 14,80 маната, а Сумгайыт-Шуша - 15,20 маната.

Приобрести билеты можно онлайн через портал biletim.az.

При покупке билетов гражданами Азербайджана через портал или мобильное приложение разрешения на въезд на освобожденные территории предоставляются автоматически.