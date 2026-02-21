Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    С 23 февраля запускается автобусный рейс Сумгайыт-Лачын

    Инфраструктура
    • 21 февраля, 2026
    • 11:49
    С 23 февраля запускается автобусный рейс Сумгайыт-Лачын

    С 23 февраля будет запущен регулярный автобусный маршрут Сумгайыт-Лачын.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, автобусы будут выезжать из Сумгайытского автовокзала в Лачын ежедневно в 07:00, а в обратном направлении - в 17:30. Стоимость билета на данный рейс составит 16,60 маната.

    В качестве промежуточных остановок на маршруте определены города Ходжалы, Ханкенди и Шуша. Стоимость проезда по маршруту Сумгайыт-Ходжалы составит 14,30 маната, Сумгайыт-Ханкенди - 14,80 маната, а Сумгайыт-Шуша - 15,20 маната.

    Приобрести билеты можно онлайн через портал biletim.az.

    При покупке билетов гражданами Азербайджана через портал или мобильное приложение разрешения на въезд на освобожденные территории предоставляются автоматически.

    Fevralın 23-dən Sumqayıt-Laçın avtobus reysi fəaliyyətə başlayır
