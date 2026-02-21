С 23 февраля запускается автобусный рейс Сумгайыт-Лачын
- 21 февраля, 2026
- 11:49
С 23 февраля будет запущен регулярный автобусный маршрут Сумгайыт-Лачын.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, автобусы будут выезжать из Сумгайытского автовокзала в Лачын ежедневно в 07:00, а в обратном направлении - в 17:30. Стоимость билета на данный рейс составит 16,60 маната.
В качестве промежуточных остановок на маршруте определены города Ходжалы, Ханкенди и Шуша. Стоимость проезда по маршруту Сумгайыт-Ходжалы составит 14,30 маната, Сумгайыт-Ханкенди - 14,80 маната, а Сумгайыт-Шуша - 15,20 маната.
Приобрести билеты можно онлайн через портал biletim.az.
При покупке билетов гражданами Азербайджана через портал или мобильное приложение разрешения на въезд на освобожденные территории предоставляются автоматически.