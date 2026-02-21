İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Fevralın 23-dən Sumqayıt-Laçın avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    • 21 fevral, 2026
    • 11:11
    Fevralın 23-dən Sumqayıt-Laçın müntəzəm avtobus reysi təşkil ediləcək.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, reys üzrə avtobuslar hər gün Sumqayıt Avtovağzalından saat 07:00-da, əks istiqamətdə isə 17:30-da yola düşəcək. Sumqayıt-Laçın reysi üzrə gedişhaqqı 16,60 manat müəyyən edilib.

    Xocalı, Xankəndi və Şuşa şəhərləri marşrut üzrə aralıq məntəqələri təyin edilib. Sumqayıt-Xocalı üzrə gedişhaqqı 14,30 manat, Sumqayıt-Xankəndi üzrə 14,80 manat, Sumqayıt-Şuşa üzrə isə 15,20 manat müəyyən edilib.

    Qeyd edək ki, biletləri yalnız onlayn qaydada "biletim.az" portalı üzərindən əldə etmək mümkündür.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan vətəndaşları "biletim.az" portalı və ya mobil tətbiqi üzərindən bilet əldə edərkən işğaldan azad edilmiş ərazilərə buraxılış üçün icazələr avtomatik qaydada təqdim olunur.

