О нас
Report Georgia
Аудио новости

С 1 октября водителей без иммунного сертификата и паспорта COVID-19 не будут пускать на рейс

С 1 октября водителей без иммунного сертификата и паспорта COVID-19 не будут пускать на рейс Согласно постановлению № 229 Кабинета министров Азербайджана от 26 июля 2021 года, сферы бизнеса и услуг, где требуется вакцинация против COVID-19 или сертификат иммунитета, включают грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе
Инфраструктура
21 сентября 2021 г. 14:48
С 1 октября водителей без иммунного сертификата и паспорта COVID-19 не будут пускать на рейс

Согласно постановлению № 229 Кабинета министров Азербайджана от 26 июля 2021 года, сферы бизнеса и услуг, где требуется вакцинация против COVID-19 или сертификат иммунитета, включают грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе деятельность такси.

Как передает Report, об этом сообщила заведующая сектором Государственной автомобильной транспортной службы (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По этой причине ГСАТ дала указание всем компаниям-перевозчикам обеспечить исполнение решения: "С 1 октября водители, не имеющие иммунного сертификата и паспорта COVID-19, не будут допускаться на рейсы".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Drivers without immunity certificate, COVID-19 passport won't be allowed to work on passenger, cargo transportation
Версия на азербайджанском языке Oktyabrın 1-dən immun sertfikatı və COVİD-19 pasportu olmayan sürücülər reysə buraxılmayacaq

Самое читаемое

Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
Тюркский совет сменит название, Туркменистан станет полноправным членом организации
14 сентября 2021 г. 18:35
Армения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
ФотоАрмения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
15 сентября 2021 г. 14:05
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
16 сентября 2021 г. 10:07
В Баку найден труп женщины
В Баку найден труп женщины
16 сентября 2021 г. 23:30
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi