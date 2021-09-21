С 1 октября водителей без иммунного сертификата и паспорта COVID-19 не будут пускать на рейс

С 1 октября водителей без иммунного сертификата и паспорта COVID-19 не будут пускать на рейс

Согласно постановлению № 229 Кабинета министров Азербайджана от 26 июля 2021 года, сферы бизнеса и услуг, где требуется вакцинация против COVID-19 или сертификат иммунитета, включают грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе

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Согласно постановлению № 229 Кабинета министров Азербайджана от 26 июля 2021 года, сферы бизнеса и услуг, где требуется вакцинация против COVID-19 или сертификат иммунитета, включают грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе деятельность такси. Как передает Report, об этом сообщила заведующая сектором Государственной автомобильной транспортной службы (ГСАТ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова. По этой причине ГСАТ дала указание всем компаниям-перевозчикам обеспечить исполнение решения: "С 1 октября водители, не имеющие иммунного сертификата и паспорта COVID-19, не будут допускаться на рейсы". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook