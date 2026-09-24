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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2026
    • 14:07
    Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии

    Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), находящееся с визитом в Германии, посетило международную выставку транспортных технологий InnoTrans.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в рамках выставки руководство АЖД провело встречи с представителями ряда ведущих транспортных компаний, в том числе крупного немецкого железнодорожного оператора и транспортной компании Deutsche Bahn и Турецких государственных железных дорог, а также обсудило вопросы дальнейшего расширения сотрудничества.

    В то же время с такими известными технологическими компаниями, участвующими в выставке, как Siemens, Hitachi и Tesmec, состоялся обмен мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в железнодорожную отрасль, создания цифровых диспетчерских центров, внедрения новых цифровых решений и изучения опыта в области других инновационных подходов.

    Делегация АЖД также приняла участие в обсуждениях, посвященных развитию железнодорожной отрасли и возможностям сотрудничества, в рамках мероприятия Rail Leaders Summit (Саммит руководителей железных дорог), проведенного в рамках выставки InnoTrans 2026.

    Проводимая раз в два года выставка InnoTrans с более чем 100 тысячами участников является одной из крупнейших международных выставок, на которых демонстрируются средства и техника общественного транспорта, в том числе железнодорожного транспорта.

    Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии
    Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии
    Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии
    Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии
    Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Выставка InnoTrans Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Фото
    ADY rəhbərliyi Almaniyada "InnoTrans 2026" sərgisində olub
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    ADY leadership attends InnoTrans 2026 exhibition in Germany
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