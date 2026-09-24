Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии

Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), находящееся с визитом в Германии, посетило международную выставку транспортных технологий InnoTrans.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в рамках выставки руководство АЖД провело встречи с представителями ряда ведущих транспортных компаний, в том числе крупного немецкого железнодорожного оператора и транспортной компании Deutsche Bahn и Турецких государственных железных дорог, а также обсудило вопросы дальнейшего расширения сотрудничества.

В то же время с такими известными технологическими компаниями, участвующими в выставке, как Siemens, Hitachi и Tesmec, состоялся обмен мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в железнодорожную отрасль, создания цифровых диспетчерских центров, внедрения новых цифровых решений и изучения опыта в области других инновационных подходов.

Делегация АЖД также приняла участие в обсуждениях, посвященных развитию железнодорожной отрасли и возможностям сотрудничества, в рамках мероприятия Rail Leaders Summit (Саммит руководителей железных дорог), проведенного в рамках выставки InnoTrans 2026.

Проводимая раз в два года выставка InnoTrans с более чем 100 тысячами участников является одной из крупнейших международных выставок, на которых демонстрируются средства и техника общественного транспорта, в том числе железнодорожного транспорта.