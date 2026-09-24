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    ADY rəhbərliyi Almaniyada "InnoTrans 2026" sərgisində olub

    İnfrastruktur
    • 24 sentyabr, 2026
    • 13:49
    ADY rəhbərliyi Almaniyada InnoTrans 2026 sərgisində olub

    Almaniyada səfərdə olan "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) rəhbərliyi "InnoTrans" beynəlxalq nəqliyyat texnologiyaları sərgisini ziyarət edib.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, sərgi çərçivəsində ADY rəhbərliyi bir sıra aparıcı nəqliyyat şirkətləri, o cümlədən Almaniyanın iri dəmir yolu operatoru və nəqliyyat şirkəti "Deutsche Bahn" və Türkiyə Dövlət Dəmir Yollarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib və əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparıb.

    Eyni zamanda, sərgidə iştirak edən "Siemens", "Hitachi" və "Tesmec" kimi tanınmış texnologiya şirkətləri ilə dəmir yolu sənayesində süni intellektin inteqrasiyası, rəqəmsal dispetçer mərkəzlərinin yaradılması, yeni rəqəmsal həllərin tətbiqi və digər innovativ yanaşmalar üzrə təcrübələrin öyrənilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    ADY nümayəndə heyəti həmçinin "InnoTrans 2026" sərgisi çərçivəsində keçirilən "Rail Leaders Summit" (Dəmiryol Rəhbərlərinin Görüşü) tədbirində dəmiryol sənayesinin inkişafı və əməkdaşlıq imkanları barədə müzakirələrdə iştirak edib.

    "Qlobal miqyasda mobillik – layihələrin və inkişaf imkanlarının formalaşdırılması" mövzusunda keçirilən "InnoTrans 2026" sərgisində nəqliyyat sektorunda yaşıl texnologiyaların tətbiqi, hibrid lokomotivlər və enerji istehlakı cəhətdən səmərəli dəmir yolu əməliyyatları kimi məsələlərə diqqət çəkilir.

    İki ildən bir təşkil olunan, 100 mindən çox iştirakçısı olan "InnoTrans" ictimai nəqliyyat, o cümlədən dəmiryol nəqliyyatı vasitələri və texnikalarının nümayiş etdirildiyi ən böyük beynəlxalq sərgilərdən biridir.

    ADY rəhbərliyi Almaniyada InnoTrans 2026 sərgisində olub
    ADY rəhbərliyi Almaniyada InnoTrans 2026 sərgisində olub
    ADY rəhbərliyi Almaniyada InnoTrans 2026 sərgisində olub
    ADY rəhbərliyi Almaniyada InnoTrans 2026 sərgisində olub
    ADY rəhbərliyi Almaniyada InnoTrans 2026 sərgisində olub

    InnoTrans 2026 sərgisi Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Siemens Hitachi
    Foto
    Азербайджан представил транспортный потенциал на InnoTrans 2026 в Германии
    Foto
    ADY leadership attends InnoTrans 2026 exhibition in Germany
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