Россия предлагает связать порты Индии с каспийскими портами

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Россия предложила индийской стороне развивать в рамках коридоров "Север - Юг" логистические маршруты из индийских портов в астраханские порты РФ через порты Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на российско-индийском форуме в Мумбаи.

"Один из регионов России, который, я надеюсь, вы посетите в свою следующую поездку, - это Астрахань. Этот регион станет ключевым логистическим хабом в транспортном коридоре "Север - Юг", который позволит перенаправлять грузопотоки из индустриальных центров России по Каспийскому морю до иранских портов и далее по другим направлениям. Конечно, тут могут быть задействованы порты Индии", - сказал Мантуров.

Он отметил, что это может дать большой потенциал для увеличения торговли между Россией и Индией. "Если говорить про наши компании, то у них появится возможность развивать масштабные проекты с Мумбаи и Дели", - отметил министр.