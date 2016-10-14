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    Россия предлагает связать порты Индии с каспийскими портами

    Россия планирует связать порты через Иран

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Россия предложила индийской стороне развивать в рамках коридоров "Север - Юг" логистические маршруты из индийских портов в астраханские порты РФ через порты Ирана. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на российско-индийском форуме в Мумбаи.

    "Один из регионов России, который, я надеюсь, вы посетите в свою следующую поездку, - это Астрахань. Этот регион станет ключевым логистическим хабом в транспортном коридоре "Север - Юг", который позволит перенаправлять грузопотоки из индустриальных центров России по Каспийскому морю до иранских портов и далее по другим направлениям. Конечно, тут могут быть задействованы порты Индии", - сказал Мантуров.

    Он отметил, что это может дать большой потенциал для увеличения торговли между Россией и Индией. "Если говорить про наши компании, то у них появится возможность развивать масштабные проекты с Мумбаи и Дели", - отметил министр.

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