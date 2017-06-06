Российские авиакомпании потеряли 177 млн долларов в прошлом году

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Убытки российских авиакомпаний составили 10 млрд рублей (примерно 177 млн долларов) в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, убытки образовались, несмотря на попытки государства поддержать отрасль пассажирских авиаперевозок.

Наибольшие потери приходятся на внутренние перевозки. Эти рейсы принесли компаниям 33 млрд рублей (примерно 586 млн долларов) убытка, несмотря на временное снижение НДС до 10%. Операционная прибыль в 23 млрд рублей (408 млн долларов) была отмечена на зарубежных рейсах. Но она не смогла перекрыть потери на внутренних маршрутах.

Отметим, что общая выручка российских авиакомпаний за 2016 год составила 1 трлн рублей (17,7 млрд долларов). За этот период авиаперевозки снизились на 3,8% - до 88,55 млн пассажиров.