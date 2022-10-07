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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 16 октября

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 16 октября Росавиация в 37-й раз продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Запрет будет действовать до 16 октября.
Инфраструктура
7 октября 2022 г. 10:22
Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 16 октября

Росавиация в 37-й раз продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Запрет будет действовать до 16 октября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Все остальные российские аэропорты работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Аэропорты юга России прекратили работу с 24 февраля из-за начала боевых действий в Украине.

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Версия на английском языке Rosaviatsiya extends temporary ban on flights to 11 Russian airports
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın 11 aeroportuna uçuşların məhdudlaşdırılması rejimi uzadılıb

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