Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 16 октября

Росавиация в 37-й раз продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Запрет будет действовать до 16 октября.

Росавиация в 37-й раз продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Запрет будет действовать до 16 октября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Все остальные российские аэропорты работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Аэропорты юга России прекратили работу с 24 февраля из-за начала боевых действий в Украине.