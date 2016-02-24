​Rolls-Royce Motor Cars прекращает выпуск Phantom VII

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году компания завершит производство текущего поколения модели Phantom.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös).

Ранее компания сообщила о начале проведения дорожных испытаний инновационной алюминиевой платформы, на основе которой будут построены все модели Rolls-Royce, которые передадут клиентам с начала 2018 года. Генеральный директор также сообщил, что выпуск Phantom Coupe и Drophead Coupe более не планируется. Уход со сцены этих легендарных моделей будет отмечен специальной коллекцией Phantom Zenith, в которую войдут всего 50 эксклюзивных автомобилей.

Текущее, седьмое, поколение Phantom начало выпускаться более 13 лет назад. Эта модель сыграла ключевую роль в стремительном возрождении бренда Rolls-Royce Motor Cars. Сегодня великолепный Phantom VII, грациозное и мощное воплощение непревзойденной роскоши, подходит к завершению своей славной истории.

В ноябре этого года на заводе Rolls-Royce в Гудвуде будут собраны последние экземпляры Phantom Coupe и Drophead Coupe. Далее выпуск Phantom этого поколения не планируется. Однако ценителям и коллекционерам будет приятно узнать, что, прежде чем эта прославленная модель уйдет в прошлое, свет увидит уникальная коллекция Phantom Zenith – 50 совершенно особенных Phantom Coupe и Drophead Coupe. Кроме того, в этом году будут собраны последние экземпляры лимузина Phantom VII.

Компания Rolls-Royce Motor Cars впервые представила Phantom VII в 2003 году, установив новые высокие стандарты в сегменте автомобилей ультралюкс. На протяжении 13 лет Phantom VII оставался эталоном абсолютной роскоши. За эти годы завод в Гудвуде покинуло множество удивительных автомобилей Phantom, покоривших мир своей красотой и непревзойденным исполнением. Теперь настало время открыть следующую страницу в истории культовой модели.