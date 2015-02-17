Авиарейс Стамбул-Баку-Стамбул отменен

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Отменены предусмотренные на 18 и 19 февраля авиарейсы Стамбул-Баку-Стамбул авиакомпании "Тюрк Хава Йоллары" ("Турецкие авиалинии").

Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдара Алиева, отменены запланированный на 18 февраля в 13:20 рейс №332 Стамбул-Баку и предусмотренный на 19 февраля в 14:20 рейс №333 Баку-Стамбул. Причина этого связана с сильным снегопадом в Стамбуле.

Отметим, что в целом ежедневно в этом направлении осуществляется 8 рейсов. За это время отменили лишь данные рейсы.