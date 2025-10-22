Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тонн

Развитие Зангезурского коридора открывает большие перспективы для региона и добавит дополнительные 15 млн тонн к общему потенциалу грузоперевозок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на V Тбилисском форуме Шелкового пути.

По словам министра, Азербайджан заинтересован в диверсификации возможностей транспортных маршрутов, и в этом плане Зангезурский коридор имеет особое значение.

"Наша страна заинтересована в диверсификации возможностей маршрутов. Зангезурский коридор уже не просто тема для обсуждения, 8 августа этого года этот проект по сути реализовался", - сказал министр.

Набиев также напомнил, что впервые с периода независимости и после войны с Арменией был разрешен транзит армянского зерна через территорию Азербайджана.