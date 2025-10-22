İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Rəşad Nəbiyev: "Zəngəzur dəhlizi regionun yükdaşıma potensialını 15 milyon ton artıracaq"

    İnfrastruktur
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:15
    Rəşad Nəbiyev: Zəngəzur dəhlizi regionun yükdaşıma potensialını 15 milyon ton artıracaq

    Zəngəzur dəhlizinin inkişafı region üçün böyük perspektivlər açır və bu, ümumi yükdaşıma potensialına əlavə 15 milyon tonluq imkan qatacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev V Tbilisi İpək Yolu Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, Azərbaycan nəqliyyat marşrutlarının imkanlarını şaxələndirməkdə maraqlıdır və bu baxımdan Cənub marşrutu - Zəngəzur dəhlizi - xüsusi əhəmiyyət daşıyır:

    "Biz, bir ölkə olaraq, marşrutların imkanlarını şaxələndirməyə çox maraqlıyıq. Zəngəzur dəhlizi artıq sadəcə müzakirə mövzusu deyil, bu ilin avqustun 8-də tarixində bu layihə faktiki olaraq reallaşdı".

    R. Nəbiyev həmçinin bildirib ki, müstəqillik dövründən və Ermənistanla müharibə vəziyyətindən sonra ilk dəfə olaraq, Azərbaycan ərazisindən bu ölkəyə taxılın tranzitinə icazə verilib.

    Zəngəzur dəhlizi Rəşad Nəbiyev V Tbilisi İpək Yolu Forumu
    Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тонн

    Son xəbərlər

    15:49

    Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərmizə həsr edirəm"

    Fərdi
    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    15:32

    Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışam

    Qarabağ
    15:31

    Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti