О нас

Проводятся проверки в связи с землепользованием

Проводятся проверки в связи с землепользованием Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проводит мониторинги и рейды по земельным участкам в связи с незаконным использованием земель.
Инфраструктура
27 августа 2022 г. 10:08
Проводятся проверки в связи с землепользованием

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проводит мониторинги и рейды по земельным участкам в связи с незаконным использованием земель.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по вопросам имущества.

Целью мониторингов является выявление случаев использования земель не по назначению, их самовольного захвата и незаконного строительства.

В январе-июне текущего года земельные инспекторы проводили на территории страны мониторинги нарушений земельного законодательства, в результате чего было выявлены 10 328 случаев правонарушений, в связи с чем уведомлены соответствующие органы. Наибольшее количество правонарушений зарегистрировано в городе Баку, Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Бейлаганском районах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Torpaqların istifadəsi ilə bağlı monitorinqlər keçirilir

Экслюзивные новости

TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi