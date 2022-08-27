Проводятся проверки в связи с землепользованием

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проводит мониторинги и рейды по земельным участкам в связи с незаконным использованием земель.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана проводит мониторинги и рейды по земельным участкам в связи с незаконным использованием земель.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по вопросам имущества.

Целью мониторингов является выявление случаев использования земель не по назначению, их самовольного захвата и незаконного строительства.

В январе-июне текущего года земельные инспекторы проводили на территории страны мониторинги нарушений земельного законодательства, в результате чего было выявлены 10 328 случаев правонарушений, в связи с чем уведомлены соответствующие органы. Наибольшее количество правонарушений зарегистрировано в городе Баку, Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Бейлаганском районах.