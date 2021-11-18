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Агдамский промышленный парк будет использовать возобновляемые источники энергии

Агдамский промышленный парк будет использовать возобновляемые источники энергии Агдамский промышленный парк будет использовать возобновляемые источники энергии.
Инфраструктура
18 ноября 2021 г. 11:28
Агдамский промышленный парк будет использовать возобновляемые источники энергии

Агдамский промышленный парк будет использовать возобновляемые источники энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы отдела восстановления и развития территорий министерства экономики Азербайджана Вусал Гараев в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

В парке будут созданы ряд зон: промышленная, техническая, логистики и торговли, продажи стройматериалов, социальная, логистическая зона пищевой промышленности и др.

По его словам, для потенциальных инвесторов Агдама есть ряд инвестиционных проектов для освобожденных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam sənaye parkında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ediləcək

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