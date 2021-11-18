Агдамский промышленный парк будет использовать возобновляемые источники энергии

Агдамский промышленный парк будет использовать возобновляемые источники энергии.

Агдамский промышленный парк будет использовать возобновляемые источники энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы отдела восстановления и развития территорий министерства экономики Азербайджана Вусал Гараев в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

В парке будут созданы ряд зон: промышленная, техническая, логистики и торговли, продажи стройматериалов, социальная, логистическая зона пищевой промышленности и др.

По его словам, для потенциальных инвесторов Агдама есть ряд инвестиционных проектов для освобожденных территорий.