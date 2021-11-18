Гараев: Транспортные коридоры восстановят туристический потенциал освобожденных земель

Основными приоритетами по восстановлению освобожденных земель Азербайджана являются управление и безопасность, реализация инфраструктурных проектов, экономическая активность и другие шаги в экономической сфере.

Основными приоритетами по восстановлению освобожденных земель Азербайджана являются управление и безопасность, реализация инфраструктурных проектов, экономическая активность и другие шаги в экономической сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы отдела восстановления и развития территорий министерства экономики Азербайджана Вусал Гараев в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Также В. Гараев отметил важность разминирования освобожденных территорий, подчеркнув, что Азербайджан активно работает в этом направлении.

По его словам, инвентаризация социальных объектов, дорожной и другой инфраструктуры является второй важной задачей после разминирования.

До 2030 года одним из главных приоритетов Азербайджана является восстановление освобожденных территорий.

По его словам, еще одним приоритетом является восстановление автомобильных и железных дорог, которые позволят интегрировать освобожденные территории в общую экономику страны: "Такие транспортные коридоры как "Север-Юг", "Один пояс, один путь" позволят восстановить туристический потенциал земель и реинтегрировать их в регион".

Была также отмечена важность постройки ГЭС и создания энергетической инфраструктуры освобожденных территорий.