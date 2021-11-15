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В Агдамском промпарке завершены подготовительные работы

В Агдамском промпарке завершены подготовительные работы Агдамский промышленный парк сыграет особую роль в возрождении Карабаха. Подготовительные работы в парке уже завершены.
Промышленность
15 ноября 2021 г. 14:56
В Агдамском промпарке завершены подготовительные работы

Агдамский промышленный парк сыграет особую роль в возрождении Карабаха. Подготовительные работы в парке уже завершены.

Как передает Report, об этом заявил директор ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Эльшад Нуриев на 25-м Международном бизнес-форуме (International Business Forum - IBF) в Баку.

По его словам, первые линии водоснабжения и электроснабжения Агдама проложены за счет Агдамского промышленного парка: "Созданы условия для начала строительства. В парке можно организовать производство строительных материалов, переработку пищевых продуктов и другие отрасли промышленности".

Э.Нуриев отметил, что "Экономическая зона Аразской долины", заложенная президентом Ильхамом Алиевым в Джабраильском районе, находится прямо в центре трассы от Баку до границы с Турцией: "Оттуда до Игдыра 380 км, а до Баку - 370 км. В то же время планируется строительство дополнительной дороги - моста из Джебраила в Иран и строительство таможенного пункта. Открытие Зангезурского коридора еще больше повысит значение "Экономической зоны Аразской долины". Большой интерес к зоне проявляют транспортные, логистические, строительные компании".

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Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında mobilizasiya işləri başa çatıb

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