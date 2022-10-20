Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за сильного тумана.

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за сильного тумана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

"Пролив Дарданеллы закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости в открытом море", - передал телеканал.

Управление службы движения судов пролива Чанаккале по радио предупредило капитанов судов о необходимости заходить с севера и юга и объявило, что пролив закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях.