Пройдет очередное заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев принял посла Венгрии в Азербайджане Жолта Чутора.

Об этом Report сообщили из министерства экономики и промышленности.

На встрече отметили важность развития сотрудничества между странами в различных областях, необходимость взаимных визитов для расширения связей, затронули деятельность Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии. Было отмечено, что в конце апреля предусматривается проведение в Венгрии очередного заседания Совместной комиссии.

На встрече обсудили вопросы подготовки к очередному заседанию Совместной комиссии, расширения экономических связей между Азербайджаном и Венгрией, сотрудничества в различных областях экономики, в том числе в сферах воздушного транспорта, строительства, фармакологии, экологии и пр. Здесь также был проведен обмен мнениями по интересующим стороны другим вопросам.