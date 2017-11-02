При поддержке Kapital Bank организована фотовыставка в метро

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В канун 50-летия Бакинского метрополитена Kapital Bank стал официальным партнером социального проекта, организованного Бакинским метрополитеном. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Официальная церемония открытия фотовыставки "Старый Баку" состоялась 1 ноября на станции "Нариман Нариманов".

На выставке представлены 90 фотографий старого Баку, отобранные для этой выставки известным историком-исследователем Фуадом Ахундовым со специальными табличками с краткой информацией на азербайджанском, русском и английском языках. Рядом с каждой фотографией размещен также QR-код. Войдя на сайт метрополитена, с помощью указанного QR-кода можно сразу же получить информацию о любой фотографии. Оригинальные фотографии отображают архитектуру, нефтяные шахты, торговцев и жителей города того времени. Отметим, что фотографии будут радовать посетителей станции в течение 6-ти месяцев.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.