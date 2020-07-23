О нас
Report Georgia

Президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе

Президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе В последнее время я ежедневно получаю письма с мест. В результате засухи, а в ряде случаев равнодушного отношения соответствующих структур возникли очень серьезные проблемы. Больше пишут фермеры, предприниматели, ежедневно поступают письма более чем из 10
Инфраструктура
23 июля 2020 г. 23:44
Президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе

«В последнее время я ежедневно получаю письма с мест. В результате засухи, а в ряде случаев равнодушного отношения соответствующих структур возникли очень серьезные проблемы. Больше пишут фермеры, предприниматели, ежедневно поступают письма более чем из 10 районов. Эти письма рассматриваются в Администрации Президента и Кабинете Министров. Данные сигналы находятся под контролем, и вопросы решаются в оперативном порядке. Однако мы должны решить их в комплексе, чтобы в дальнейшем быть готовыми к неприглядной картине и трудностям, вызванным естественными проблемами».

Как сообщает Report, эти мысли озвучил 23 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященным состоянию водного хозяйства.

«Поэтому отмеченные мною вопросы однозначно свидетельствуют о том, что проблемы питьевой воды и мелиорации не только находятся в центре внимания, для их решения проделана огромная работа. Однако случившаяся в прошлом году засуха показала, что мы не готовы к такой кризисной ситуации. Соответствующим структурам не удалось правильно определить, что необходимо предпринять в кризисной ситуации. Поэтому в прошлом году мы потеряли время. Если бы в прошлом году соответствующие структуры активно работали, не сваливали вину друг на друга и приняли неотложные меры, то сегодня мы не столкнулись бы с этими проблемами, которые негативно сказываются как на здоровье людей, так и на развитии сельского хозяйства. Потому что вода – это жизнь. Здоровье людей, в первую очередь, зависит от чистой питьевой воды», - сказал глава государства.

«В то же время водные ресурсы оказывают огромное влияние на экологический баланс, развитие сельского хозяйства. Мы должны развивать сельское хозяйство интенсивным путем, а для этого у нас должно быть достаточно источников воды, и это есть. Просто если бы не было таких чудовищных потерь, то мы могли бы полностью обеспечивать себя водными ресурсами. В настоящее время этот вопрос изучается, в ряде случаев потери составляют 40 процентов, достигают 50 процентов, это невыносимо. Мы теряем воду. Таким образом, она не доходит до посевных площадей, домов, напротив, наносит ущерб землям. Наиболее трудоемкими отраслями у нас сегодня являются зерноводство и хлопководство. Хлопководство вообще не может развиваться без воды. В этой отрасли работают примерно 200-300 тысяч человек, которые обеспечивают свой семейный бюджет. В зерноводческих хозяйствах, где имеются современные технологии, в том числе современные оросительные системы, мы получаем с каждого гектара примерно 70-80 центнеров пшеницы. Это на уровне развитых стран. То есть, это – самый высокий уровень в мире, выше не бывает. Можем ли мы добиться этого, если не будет воды?», - заметил Президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinə quraqlığa laqeyd yanaşan qurumlarla bağlı müraciətlər edilib
823x150

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане продлят ужесточенный карантинный режим
В Азербайджане продлят ужесточенный карантинный режим
17 июля 2020 г. 00:00
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
21 июля 2020 г. 14:50
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
17 июля 2020 г. 20:17
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
18 июля 2020 г. 17:53
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
18 июля 2020 г. 12:45
Оперативный штаб выступил с обращением
Оперативный штаб выступил с обращением
17 июля 2020 г. 23:10
В США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
ФотоВ США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
22 июля 2020 г. 06:42
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
20 июля 2020 г. 15:35
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
20 июля 2020 г. 14:46
Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
ФотоДочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
19 июля 2020 г. 19:58
396x350

Последние новости

00:28
Вейсова: Количество обращений в связи с COVID-19 снизилось на 25% Здравоохранение
23:59
Президент раскритиковал деятельность некоторых структур Инфраструктура
23:44
Президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе Инфраструктура
23:25
При Президенте состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства ОБНОВЛЕНО Инфраструктура
23:18
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса Другие страны
22:56
Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом Здравоохранение
22:38
В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь Другие страны
22:14
ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена Наука и образование
22:03
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе В регионе
21:38
Обнародованы результаты выпускных экзаменов Наука и образование
21:29
В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч В регионе
21:22
Трамп и Путин обсудили коллективные усилия ради стабильности в регионе Другие страны
21:00
Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в Россииазербайджанармениянагорнокарабахскийконфликт Внешняя политика
20:55
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи Наука и образование
20:25
Ученые рассказали почему Twitter может быть угрозой всему миру Это интересно
Вся новостная лента