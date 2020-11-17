Президент выделил 50 млн манатов на строительство дороги в Шушу

Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как передает Report, согласно распоряжению, 50 млн манатов первоначально было выделено Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год по проектированию и строительству 101,5-километрового шоссе Ахмедбейли-Физули-Шуша.

В распоряжении говорится, что на наших территориях, которые на протяжении 27 лет находились под оккупацией, была разрушена большая часть находящихся там населенных пунктов, жизненно необходимых социально-экономических инфраструктурных объектов, разграблены природные богатства, нанесен серьезный ущерб окружающей среде, частные и многоквартирные жилые дома были сравнены с землей.

Подготавливаются соответствующие предложения, связанные с составлением инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение возвращения и размещения людей, изгнанных из родных краев своих предков, на освобожденных от оккупации территориях, а также устойчивой и продолжительной экономической активности, на строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социального назначения, а также на решение жилищно-бытовых вопросов населения, в ряде населенных пунктов уже началось осуществление необходимой работы в этих областях.