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Президент выделил 50 млн манатов на строительство дороги в Шушу

Президент выделил 50 млн манатов на строительство дороги в Шушу Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Инфраструктура
17 ноября 2020 г. 22:17
Президент выделил 50 млн манатов на строительство дороги в Шушу
Президент Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как передает Report, согласно распоряжению, 50 млн манатов первоначально было выделено Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год по проектированию и строительству 101,5-километрового шоссе Ахмедбейли-Физули-Шуша.

В распоряжении говорится, что на наших территориях, которые на протяжении 27 лет находились под оккупацией, была разрушена большая часть находящихся там населенных пунктов, жизненно необходимых социально-экономических инфраструктурных объектов, разграблены природные богатства, нанесен серьезный ущерб окружающей среде, частные и многоквартирные жилые дома были сравнены с землей.

Подготавливаются соответствующие предложения, связанные с составлением инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение возвращения и размещения людей, изгнанных из родных краев своих предков, на освобожденных от оккупации территориях, а также устойчивой и продолжительной экономической активности, на строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социального назначения, а также на решение жилищно-бытовых вопросов населения, в ряде населенных пунктов уже началось осуществление необходимой работы в этих областях.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Şuşaya avtomobil yolunun tikintisinə 50 milyon manat ayırdı

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