Президент: Все равнодушно относящиеся к данному вопросу должностные лица должны быть наказаны

​​​​​​​«Поэтому я, полностью проанализировав ситуацию, в апреле нынешнего года создал специальную комиссию. Комиссия работает уже три месяца и регулярно информирует меня о проделанной за это время работе, имеющихся проблемах».

«Поэтому я, полностью проанализировав ситуацию, в апреле нынешнего года создал специальную комиссию. Комиссия работает уже три месяца и регулярно информирует меня о проделанной за это время работе, имеющихся проблемах».

Как сообщает Report, эти мысли озвучил 23 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященным состоянию водного хозяйства.

«Руководитель комиссии – заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев. В составе комиссии работают министры, руководители соответствующих структур. Если бы все соответствующие структуры правильно выстроили свою работу, то необходимости в этой комиссии не было. Как может быть, что комиссия, работающая три месяца, добилась более значимого, более существенного результата с точки зрения анализа и предложений, чем работа, проделанная за последние 20 лет? Значит, это возможно. Просто никому не было до этого дела, сваливали друг на друга. И что получаем – засуху. Эта проблема существует два года, может быть и в следующем году. Изменение климата – это вопрос, который обсуждает весь мир. По некоторым подсчетам, если не будут приняты оперативные меры, то в 2030 году в нашей стране ускорится процесс опустынивания. Вы что хотите, чтобы Азербайджан превратился в пустыню? Поэтому такому отношению должен быть положен конец. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны», - подчеркнул глава государства.