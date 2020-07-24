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Report Georgia

Президент: Все равнодушно относящиеся к данному вопросу должностные лица должны быть наказаны

Президент: Все равнодушно относящиеся к данному вопросу должностные лица должны быть наказаны ​​​​​​​«Поэтому я, полностью проанализировав ситуацию, в апреле нынешнего года создал специальную комиссию. Комиссия работает уже три месяца и регулярно информирует меня о проделанной за это время работе, имеющихся проблемах».
Инфраструктура
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24 июля 2020 г. 00:34
Президент: Все равнодушно относящиеся к данному вопросу должностные лица должны быть наказаны

«Поэтому я, полностью проанализировав ситуацию, в апреле нынешнего года создал специальную комиссию. Комиссия работает уже три месяца и регулярно информирует меня о проделанной за это время работе, имеющихся проблемах».

Как сообщает Report, эти мысли озвучил 23 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященным состоянию водного хозяйства.

«Руководитель комиссии – заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев. В составе комиссии работают министры, руководители соответствующих структур. Если бы все соответствующие структуры правильно выстроили свою работу, то необходимости в этой комиссии не было. Как может быть, что комиссия, работающая три месяца, добилась более значимого, более существенного результата с точки зрения анализа и предложений, чем работа, проделанная за последние 20 лет? Значит, это возможно. Просто никому не было до этого дела, сваливали друг на друга. И что получаем – засуху. Эта проблема существует два года, может быть и в следующем году. Изменение климата – это вопрос, который обсуждает весь мир. По некоторым подсчетам, если не будут приняты оперативные меры, то в 2030 году в нашей стране ускорится процесс опустынивания. Вы что хотите, чтобы Азербайджан превратился в пустыню? Поэтому такому отношению должен быть положен конец. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны», - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bu məsələyə laqeyd yanaşan bütün vəzifəli şəxslər cəzalandırılmalıdır"
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