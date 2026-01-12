Президент: На 30 улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами
Инфраструктура
- 12 января, 2026
- 15:39
Как только начинаются ливни, городской транспорт оказывается в парализованном состоянии, возникают очень серьезные проблемы. Правда, это происходит не только в Баку, и не только в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.
Глава государства добавил, что на тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами, и это принесет большую пользу.
