    Президент: На 30 улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 15:39
    Президент: На 30 улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами

    Как только начинаются ливни, городской транспорт оказывается в парализованном состоянии, возникают очень серьезные проблемы. Правда, это происходит не только в Баку, и не только в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

    Глава государства добавил, что на тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами, и это принесет большую пользу.

    Azərbaycan Prezidenti: "Bakının 30 küçəsində yeni kollektor şəbəkəsi qurulacaq"
    President of Azerbaijan: New collector network to be built on 30 streets of Baku for rainwater management

    Лента новостей