    Azərbaycan Prezidenti: "Bakının 30 küçəsində yeni kollektor şəbəkəsi qurulacaq"

    İnfrastruktur
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:25
    Yağış sularının idarə olunması üçün Bakının 30 küçəsində yeni kollektor şəbəkəsi qurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatı, tullantı və yağış suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üzrə Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirədə çıxışında deyib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu gün kanalizasiya xidməti göstərilən əhali cəmi 50 % təşkil edir: "Proqramın icrası nəticəsində bu, 95 %-ə çatdırılmalıdır. Leysan yağışları yağan kimi şəhər nəqliyyatı iflic vəziyyətinə düşür, çox ciddi problemlər yaşanır. Düzdür, bu, təkcə Bakıda, Azərbaycanda deyil. Biz televiziya verilişlərində dünyanın istənilən yerində bunu görürük. Hətta ən inkişaf etmiş hər ölkənin şəhərlərində də daşqınlar adi hal alıb. Heç bir şəhərin infrastrukturu imkan vermir ki, əgər şiddətli leysan yağışları bir neçə gün davam etsə, bunu idarə etmək mümkün olsun. Ancaq buna baxmayaraq, bizim də bu sahədə zəif yerlərimiz kifayət qədər çoxdur. Ona görə yağış sularının idarə olunması üçün Bakının 30 küçəsində yeni kollektor şəbəkəsi də qurulacaq və bunun çox böyük faydası olacaq".

    Президент: На 30 улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами
    President of Azerbaijan: New collector network to be built on 30 streets of Baku for rainwater management

