    Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2025
    • 19:29
    Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров. Отсюда пройдут и Зангезурский коридор, и Аразский коридор.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.

    "Поэтому у этого района, этого региона прекрасное будущее. Таким же ярким будет и будущее всего Карабаха, Восточного Зангезура. Подтверждением тому является сегодняшняя реальность - построенные нами города и села", - отметил глава государства.

    Ильхам Алиев Зангиланский район встреча с жителями
    Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək
    President of Azerbaijan: Zangilan will become one of the most important transport hubs

