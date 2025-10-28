Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров

Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров. Отсюда пройдут и Зангезурский коридор, и Аразский коридор.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.

"Поэтому у этого района, этого региона прекрасное будущее. Таким же ярким будет и будущее всего Карабаха, Восточного Зангезура. Подтверждением тому является сегодняшняя реальность - построенные нами города и села", - отметил глава государства.