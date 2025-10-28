Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək
İnfrastruktur
- 28 oktyabr, 2025
- 19:25
Bura, bu bölgə (Zəngilan – red.) çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək. Həm Zəngəzur dəhlizi, həm Araz dəhlizi buradan keçəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Zəngilanın Məmmədbəyli və Ağalı kəndlərinin sakinləri ilə görüşündə deyib.
Dövlət başçısı qeyd edib: "Ona görə bu rayonun, bu bölgənin çox gözəl gələcəyi olacaq. Necə ki, bütün Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun gələcəyi çox parlaq olacaq. Bugünkü reallıq - qurduğumuz şəhərlər və kəndlər bunu göstərir".
Son xəbərlər
20:01
Ukrayna və Aİ atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
19:50
PFL "Çelsi" ilə matça görə "İmişli" -"Qarabağ" oyununun yerini dəyişibFutbol
19:47
Foto
Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirdə 5 qızıl medal qazanıblarFərdi
19:37
Foto
Azərbaycanın minaaxtaran iti və təlimçisi ABŞ-də beynəlxalq mükafat qazanıbMaraqlı
19:25
Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcəkİnfrastruktur
19:25
İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olubDigər ölkələr
19:21
Video
Bakıda mənzildə huşsuz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilibHadisə
19:20
Foto
Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş basketbol yarışı keçirilibKomanda
19:18