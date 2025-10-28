İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək

    İnfrastruktur
    • 28 oktyabr, 2025
    • 19:25
    Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək

    Bura, bu bölgə (Zəngilan – red.) çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək. Həm Zəngəzur dəhlizi, həm Araz dəhlizi buradan keçəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Zəngilanın Məmmədbəyli və Ağalı kəndlərinin sakinləri ilə görüşündə deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib: "Ona görə bu rayonun, bu bölgənin çox gözəl gələcəyi olacaq. Necə ki, bütün Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun gələcəyi çox parlaq olacaq. Bugünkü reallıq - qurduğumuz şəhərlər və kəndlər bunu göstərir".

    Zəngilan İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi
    Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров
    President of Azerbaijan: Zangilan will become one of the most important transport hubs

    Son xəbərlər

    20:01

    Ukrayna və Aİ atəşkəs planının təfərrüatlarını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    19:50

    PFL "Çelsi" ilə matça görə "İmişli" -"Qarabağ" oyununun yerini dəyişib

    Futbol
    19:47
    Foto

    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirdə 5 qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    19:37
    Foto

    Azərbaycanın minaaxtaran iti və təlimçisi ABŞ-də beynəlxalq mükafat qazanıb

    Maraqlı
    19:25

    Azərbaycan Prezidenti: Zəngilan çox önəmli nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək

    İnfrastruktur
    19:25

    İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olub

    Digər ölkələr
    19:21
    Video

    Bakıda mənzildə huşsuz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    19:20
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş basketbol yarışı keçirilib

    Komanda
    19:18

    İlham Əliyev: Bu gün "Böyük Qayıdış"ın növbəti mərhələsidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti