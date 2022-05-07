Премьер-министр: Восстановительные работы и реалии послевоенного периода дают Азербайджану прочные позиции

"Наряду с масштабными восстановительными работами послевоенного периода, новые геополитические реалии дают Азербайджану прочные позиции в качестве регионального транспортно-логистического узла".

"Наряду с масштабными восстановительными работами послевоенного периода, новые геополитические реалии дают Азербайджану прочные позиции в качестве регионального транспортно-логистического узла".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

"В то же время открытие путей сообщения пойдет на пользу всем странам региона и укрепит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах. В этом контексте следует подчеркнуть важность Зангезурского коридора. Этот коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, также важен с точки зрения международных грузоперевозок", - сказал премьер-министр.