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Премьер-министр: Восстановительные работы и реалии послевоенного периода дают Азербайджану прочные позиции

Премьер-министр: Восстановительные работы и реалии послевоенного периода дают Азербайджану прочные позиции "Наряду с масштабными восстановительными работами послевоенного периода, новые геополитические реалии дают Азербайджану прочные позиции в качестве регионального транспортно-логистического узла".
Инфраструктура
7 мая 2022 г. 08:09
Премьер-министр: Восстановительные работы и реалии послевоенного периода дают Азербайджану прочные позиции

"Наряду с масштабными восстановительными работами послевоенного периода, новые геополитические реалии дают Азербайджану прочные позиции в качестве регионального транспортно-логистического узла".

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

"В то же время открытие путей сообщения пойдет на пользу всем странам региона и укрепит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах. В этом контексте следует подчеркнуть важность Зангезурского коридора. Этот коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, также важен с точки зрения международных грузоперевозок", - сказал премьер-министр.

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