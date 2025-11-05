Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Представитель ООН: В 2026 году Азербайджан станет центром обсуждения глобального градостроительства

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2025
    • 19:20
    Азербайджан в 2026 году примет 13-ю сессию Всемирного форума городского развития (WUF13), тем самым став центром обсуждения глобальных вопросов.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава миссии Программы ООН по населенным пунктам в Азербайджане (UN-Habitat) Анна Соаве на фестивале архитектуры и градостроительства "Baku Archifest 2025" в Университете ADA.

    Она подчеркнула, что в градостроительстве необходимо применять творческий подход.

    "Современное градостроительство сталкивается с серьезными угрозами в контексте климатических изменений. В связи с чем встает вопрос устойчивости городов к этим изменениям. Этот вопрос будет обсуждаться на Всемирном форуме городского развития в следующем году. Азербайджан снова окажется в центре глобальной повестки. Мы также обсудим строительство доступного жилья для малоимущей группы населения", - сказала Соаве.

    WUF13 ООН Азербайджан "Baku Archifest 2025"
