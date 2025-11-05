İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaq

    İnfrastruktur
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:41
    BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaq

    Azərbaycan 2026-cı ildə ev sahibliyi edəcəyi Dünya Şəhərsalma Forumu ilə yenidən qlobal məsələnin müzakirə olunduğu mərkəz olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramının Azərbaycan üzrə missiya rəhbəri Anna Soave ADA Universitetində baş tutan "Baku Archifest 2025" memarlıq və şəhərsalma festivalında deyib.

    Onun sözlərinə görə, dünyada aparılan tikinti və şəhərsalma məsələlərində həm də yaradıcılığa önəm verilməlidir:

    "Müasir şəhərsalma iqlim kontekstində təhlükələr olduğunu göstərir. İqlim təhlükələrinə qarşı tikintinin nə dərəcədə dayanıqlı olması sual altındadır. Azərbaycan yenə də qlobal məsələnin mərkəzində olacaq. Yəni gələn il Dünya Şəhərsalma Forumunda dayanıqlıq müzakirə olunacaq. Başı üstündə damı olmayan insanlar üçün nələri etməli olacağımızı müzakirə edəcəyik".

    Dünya Şəhərsalma Forumu BMT tikinti

    Son xəbərlər

    19:04

    "Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    18:56

    Ravin Alməmmədov: "Ermənistan təmsilçiləri ilə eyni çəkidə yer almağım əlavə təzyiq yaratmadı"

    Fərdi
    18:54

    Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaq

    Region
    18:48

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:41

    BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaq

    İnfrastruktur
    18:40
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkasını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    18:39

    İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    18:34

    Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilir

    Daxili siyasət
    18:32

    Ermənistanda 30-a yaxın şəxs qanunsuz silahla bağlı saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti